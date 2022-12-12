Ефросиния Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросиния Федоровна

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Место рождения

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Федор Козмич

Мать: Мариамна Степановна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Платон Федорович

Отец ребёнка: Федор Матвеевич

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Ксения Федоровна

Отец ребёнка: Федор Матвеевич

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Яков Федорович

Отец ребёнка: Федор Матвеевич

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Матвеевич

Место жительства
Неизвестно
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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