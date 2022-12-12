Ефросиния Федоровна
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Федор Козмич
Мать: Мариамна Степановна
Рождение ребёнка
1765
Сын: Платон Федорович
Отец ребёнка: Федор Матвеевич
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Ксения Федоровна
Отец ребёнка: Федор Матвеевич
Рождение ребёнка
1785
Сын: Яков Федорович
Отец ребёнка: Федор Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Матвеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно