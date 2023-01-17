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Федор Козмич

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Место рождения

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Козма

Мать: не указана

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Мариамна Степановна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Ефросиния Федоровна

Мать ребёнка: Мариамна Степановна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Михаил Федорович

Мать ребёнка: Мариамна Степановна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мариамна Степановна

Место жительства
Неизвестно
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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