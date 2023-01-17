Федор Козмич
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Козма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Мариамна Степановна
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Ефросиния Федоровна
Мать ребёнка: Мариамна Степановна
Рождение ребёнка
1761
Сын: Михаил Федорович
Мать ребёнка: Мариамна Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мариамна Степановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно