Мариамна Степановна
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Федор Козмич
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Ефросиния Федоровна
Отец ребёнка: Федор Козмич
Рождение ребёнка
1761
Сын: Михаил Федорович
Отец ребёнка: Федор Козмич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Козмич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно