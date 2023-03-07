Мариамна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мариамна Степановна

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Место рождения

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1730 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Федор Козмич

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Ефросиния Федоровна

Отец ребёнка: Федор Козмич

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Михаил Федорович

Отец ребёнка: Федор Козмич

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Козмич

Место жительства
Неизвестно
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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