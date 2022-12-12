Козма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козма

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1762

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1730

Сын: Федор Козмич

Мать ребёнка: не указана

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Никифор Козмич

Мать ребёнка: не указана

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Иван Козмич

Мать ребёнка: не указана

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Гавриил Козмич

Мать ребёнка: не указана

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
До 1762
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
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