Козма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1762
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1730
Сын: Федор Козмич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1739
Сын: Никифор Козмич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1742
Сын: Иван Козмич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1748
Сын: Гавриил Козмич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1762