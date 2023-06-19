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Иван Козмич

Место рождения

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Козма

Мать: не указана

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Герасим Иванович

Мать ребёнка: Соломония Алексеевна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Соломония Алексеевна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Соломония Алексеевна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соломония Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно