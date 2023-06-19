Иван Козмич
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Козма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Герасим Иванович
Мать ребёнка: Соломония Алексеевна
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Соломония Алексеевна
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Соломония Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соломония Алексеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно