Федор Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смертиДо 1791
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Матвей Феофилактович
Мать: Агафия Афанасьевна
Рождение ребёнка
1765
Сын: Платон Федорович
Мать ребёнка: Ефросиния Федоровна
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Ксения Федоровна
Мать ребёнка: Ефросиния Федоровна
Рождение ребёнка
1785
Сын: Яков Федорович
Мать ребёнка: Ефросиния Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросиния Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1791