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Федор Матвеевич

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Место рождения

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1761

Дата смерти

До 1791

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Матвей Феофилактович

Мать: Агафия Афанасьевна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Платон Федорович

Мать ребёнка: Ефросиния Федоровна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Ксения Федоровна

Мать ребёнка: Ефросиния Федоровна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Яков Федорович

Мать ребёнка: Ефросиния Федоровна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросиния Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
До 1791
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
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