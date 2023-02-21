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Матвей Феофилактович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1740 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Феофилакт Степанович

Мать: не указана

Бракосочетание
15.07.1753

Жена: Агафия Афанасьевна

Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1761

Сын: Федор Матвеевич

Мать ребёнка: Агафия Афанасьевна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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