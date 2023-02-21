Матвей Феофилактович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Феофилакт Степанович
Мать: не указана
Бракосочетание
15.07.1753
Жена: Агафия Афанасьевна
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1761
Сын: Федор Матвеевич
Мать ребёнка: Агафия Афанасьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно