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Иван Иосифович

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Место рождения

Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Иосиф Никифорович

Мать: Александра Михайловна

Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.09.1792

Сын: Андрей Иванович

Мать ребёнка: Харитина Михеевна

Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
07.04.1802

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Харитина Михеевна

Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харитина Михеевна

Место жительства
Неизвестно
Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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