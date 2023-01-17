Иван Иосифович
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Иосиф Никифорович
Мать: Александра Михайловна
Рождение ребёнка
23.09.1792
Сын: Андрей Иванович
Мать ребёнка: Харитина Михеевна
Рождение ребёнка
07.04.1802
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Харитина Михеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Харитина Михеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно