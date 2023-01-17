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Андрей Иванович

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Место рождения

Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

23.09.1792

Дата смерти

14.07.1802

Пол

Мужской

Отец

1770 г.р.

Мать

1773 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1792

Отец: Иван Иосифович

Мать: Харитина Михеевна

Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
26.09.1792
Церковь Святых Благоверных Князей Бориса и Глеба, Борисоглебское на Соге, село, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Похороны
14.07.1802
Церковь Рождества Христова, Борисоглебское на Соге, село, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
14.07.1802
Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: От неизвестной болезни
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