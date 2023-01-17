Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения23.09.1792
Дата смерти14.07.1802
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1792
Отец: Иван Иосифович
Мать: Харитина Михеевна
Крещение
26.09.1792
Церковь Святых Благоверных Князей Бориса и Глеба, Борисоглебское на Соге, село, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Похороны
14.07.1802
Церковь Рождества Христова, Борисоглебское на Соге, село, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
14.07.1802
Причина смерти: От неизвестной болезни