Евдокия Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1729
Дата смертиМежду 1800 и 1804
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1750 по 1764
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Александра Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Марина Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
1759
Сын: Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
1770
Сын: Игнатий Семенович
Отец ребёнка: Семен Матвеевич
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Дмитриевич
Место жительства
Неизвестно
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
Между 1800 и 1804
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя