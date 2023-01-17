Евдокия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Матвеевна

Евдокия Матвеевна

avatar

Место рождения

Рекша, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1729

Дата смерти

Между 1800 и 1804

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Рекша, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
С 1750 по 1764
Рекша, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Александра Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Дмитриевич

Рекша, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Марина Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Дмитриевич

Рекша, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Дмитриевич

Рекша, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Игнатий Семенович

Отец ребёнка: Семен Матвеевич

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
Между 1800 и 1804
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close