Семен Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смертиМежду 1786 и 1789
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Матвей Флорович
Мать: Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
1761
Сын: Илья Семенович
Мать ребёнка: Агриппина Ивановна
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1762
Сын: Козма Семенович
Мать ребёнка: Агриппина Ивановна
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1765
Сын: Семен Семенович
Мать ребёнка: Агриппина Ивановна
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1770
Сын: Игнатий Семенович
Мать ребёнка: Евдокия Матвеевна
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агриппина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Матвеевна
Место жительства
Неизвестно
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
Между 1786 и 1789
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя