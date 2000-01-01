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Семен Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

Между 1786 и 1789

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Матвей Флорович

Мать: Матрона Ивановна

Рождение ребёнка
1761

Сын: Илья Семенович

Мать ребёнка: Агриппина Ивановна

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1762

Сын: Козма Семенович

Мать ребёнка: Агриппина Ивановна

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1765

Сын: Семен Семенович

Мать ребёнка: Агриппина Ивановна

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1770

Сын: Игнатий Семенович

Мать ребёнка: Евдокия Матвеевна

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агриппина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Матвеевна

Место жительства
Неизвестно
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
Между 1786 и 1789
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
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