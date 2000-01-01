Агриппина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агриппина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

1769

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1722 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Сын: Илья Семенович

Отец ребёнка: Семен Матвеевич

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1762

Сын: Козма Семенович

Отец ребёнка: Семен Матвеевич

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1765

Сын: Семен Семенович

Отец ребёнка: Семен Матвеевич

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Матвеевич

Место жительства
Неизвестно
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
1769
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
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