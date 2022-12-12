Егор Федорович
Место рождения
Дата рождения09.11.1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1792
Отец: Федор Тихонович
Мать: Мариамна Ивановна
Крещение
11.11.1792
Церковь Святых Благоверных Князей Бориса и Глеба, Борисоглебское на Соге, село, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемник был показанного села Борисоглебского понамарь Михайло Иванов
Смерть
Неизвестно