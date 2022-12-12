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Егор Федорович

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Место рождения

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

09.11.1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1769 г.р.

Мать

1772 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1792

Отец: Федор Тихонович

Мать: Мариамна Ивановна

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
11.11.1792
Церковь Святых Благоверных Князей Бориса и Глеба, Борисоглебское на Соге, село, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемник был показанного села Борисоглебского понамарь Михайло Иванов
Смерть
Неизвестно
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