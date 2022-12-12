Федор Тихонович
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Тихон Федорович
Мать: Татьяна Григорьевна
Бракосочетание
31.01.1790
Жена: Мариамна Ивановна
Церковь Святых Благоверных Князей Бориса и Глеба, Борисоглебское на Соге, село, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1791
Сын: Федор Федорович
Мать ребёнка: Мариамна Ивановна
Рождение ребёнка
09.11.1792
Сын: Егор Федорович
Мать ребёнка: Мариамна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно