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Федор Тихонович

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Место рождения

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Тихон Федорович

Мать: Татьяна Григорьевна

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
31.01.1790

Жена: Мариамна Ивановна

Церковь Святых Благоверных Князей Бориса и Глеба, Борисоглебское на Соге, село, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1791

Сын: Федор Федорович

Мать ребёнка: Мариамна Ивановна

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
09.11.1792

Сын: Егор Федорович

Мать ребёнка: Мариамна Ивановна

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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