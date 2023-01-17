Тихон Федорович
Место рождения
Дата рождения1731
Дата смертиМежду 1783 и 1794
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Федор Терентьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1759
Дочь: Пелагия Тихоновна
Мать ребёнка: Мария Степановна
Рождение ребёнка
1768
Сын: Федор Тихонович
Мать ребёнка: Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
1769
Сын: Федор Тихонович
Мать ребёнка: Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Степанида Тихоновна
Мать ребёнка: Татьяна Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Степановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1783 и 1794