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Тихон Федорович

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Место рождения

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1731

Дата смерти

Между 1783 и 1794

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Федор Терентьевич

Мать: не указана

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
19.10.1759

Дочь: Пелагия Тихоновна

Мать ребёнка: Мария Степановна

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Федор Тихонович

Мать ребёнка: Татьяна Григорьевна

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Федор Тихонович

Мать ребёнка: Татьяна Григорьевна

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Степанида Тихоновна

Мать ребёнка: Татьяна Григорьевна

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Степановна

Место жительства
Неизвестно
Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Между 1783 и 1794
Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
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