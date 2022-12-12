Татьяна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Между 1783 и 1794

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1731 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Сын: Федор Тихонович

Отец ребёнка: Тихон Федорович

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Федор Тихонович

Отец ребёнка: Тихон Федорович

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Степанида Тихоновна

Отец ребёнка: Тихон Федорович

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихон Федорович

Место жительства
Неизвестно
Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Между 1783 и 1794
Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
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