Татьяна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиМежду 1783 и 1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Сын: Федор Тихонович
Отец ребёнка: Тихон Федорович
Рождение ребёнка
1769
Сын: Федор Тихонович
Отец ребёнка: Тихон Федорович
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Степанида Тихоновна
Отец ребёнка: Тихон Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тихон Федорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1783 и 1794