Тимофей Гурьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимофей Гурьев

Тимофей Гурьев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: Гурий Еремеев

Мать: Анна Петрова

ИВ-1737 Тимофей 30=1707 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Тимофей 32=1707 ИВ-1740 Тимофей 33=1707 ИВ-1741 Тимофей 35=1706 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Тимофей 41=1703 МК-1749 28.01.1749 Дерев... Показать все
Рождение ребёнка
1735

Сын: Галактион Тимофеев

Мать ребёнка: Агриппина Дмитриева

ИВ-1739 Галактион 13=1735 (13 - ОШИБКА, надо 3) ИВ-1738 --- ИВ-1739 Галахтион 4=1735 ИВ-1740 Галактион 6=1734 ИВ-1741 Галактион 8=1733 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Галактион 14=1... Показать все
Рождение ребёнка
1742

Сын: Василий Тимофеев

Мать ребёнка: Агриппина Дмитриева

ИВ-1741 Василия нет (ещё не родился) ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Василей 2=1742
Рождение ребёнка
28.01.1749

Сын: Никита Тимофеев

Мать ребёнка: Агриппина Дмитриева

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1749 --- МК-1749 28.01.1749 Деревни Лукина у крестьянинского сына Тимофея Гурьева сын Никита МК-1763 13.07.1763 Той вотчины деревни Лукина крестьянин отрок Никита Тимофеев той же вотчины деревни ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агриппина Дмитриева

Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close