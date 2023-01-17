Тимофей Гурьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: Гурий Еремеев
Мать: Анна Петрова
ИВ-1737 Тимофей 30=1707 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Тимофей 32=1707 ИВ-1740 Тимофей 33=1707 ИВ-1741 Тимофей 35=1706 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Тимофей 41=1703 МК-1749 28.01.1749 Дерев... Показать все
Рождение ребёнка
1735
Сын: Галактион Тимофеев
Мать ребёнка: Агриппина Дмитриева
ИВ-1739 Галактион 13=1735 (13 - ОШИБКА, надо 3) ИВ-1738 --- ИВ-1739 Галахтион 4=1735 ИВ-1740 Галактион 6=1734 ИВ-1741 Галактион 8=1733 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Галактион 14=1... Показать все
Рождение ребёнка
1742
Сын: Василий Тимофеев
Мать ребёнка: Агриппина Дмитриева
ИВ-1741 Василия нет (ещё не родился) ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Василей 2=1742
Рождение ребёнка
28.01.1749
Сын: Никита Тимофеев
Мать ребёнка: Агриппина Дмитриева
ИВ-1749 --- МК-1749 28.01.1749 Деревни Лукина у крестьянинского сына Тимофея Гурьева сын Никита МК-1763 13.07.1763 Той вотчины деревни Лукина крестьянин отрок Никита Тимофеев той же вотчины деревни ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агриппина Дмитриева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно