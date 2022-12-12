Гурий Еремеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГурий Еремеев

Гурий Еремеев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1683

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1687 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1683

Отец: Еремей

Мать: не указана

ИВ-1737 Гурей Еремеев 53=1684 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Гурей Еремеев 54=1685 ИВ-1740 Гурей Еремеев 56=1684 ИВ-1741 Гурей Еремеев 58=1683 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Гурей Еремеев 61=1... Показать все
Рождение ребёнка
1707

Сын: Тимофей Гурьев

Мать ребёнка: Анна Петрова

ИВ-1737 Тимофей 30=1707 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Тимофей 32=1707 ИВ-1740 Тимофей 33=1707 ИВ-1741 Тимофей 35=1706 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Тимофей 41=1703
Рождение ребёнка
1717

Дочь: Параскева Гурьева

Мать ребёнка: Анна Петрова

ИВ-1739 Параскева Гурьева 22=1717 В поздних ИВ Параскевы нет
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Петрова

Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close