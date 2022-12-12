Гурий Еремеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1683
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1683
Отец: Еремей
Мать: не указана
ИВ-1737 Гурей Еремеев 53=1684 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Гурей Еремеев 54=1685 ИВ-1740 Гурей Еремеев 56=1684 ИВ-1741 Гурей Еремеев 58=1683 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Гурей Еремеев 61=1... Показать все
Рождение ребёнка
1707
Сын: Тимофей Гурьев
Мать ребёнка: Анна Петрова
ИВ-1737 Тимофей 30=1707 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Тимофей 32=1707 ИВ-1740 Тимофей 33=1707 ИВ-1741 Тимофей 35=1706 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Тимофей 41=1703
Рождение ребёнка
1717
Дочь: Параскева Гурьева
Мать ребёнка: Анна Петрова
ИВ-1739 Параскева Гурьева 22=1717 В поздних ИВ Параскевы нет
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Петрова
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно