Анна Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1687
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1687
Отец: не указан
Мать: не указана
ИВ-1737 Анна Петрова 50=1687 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Анна Петрова 52=1687 ИВ-1740 Анна Петрова 53=1687 ИВ-1741 Анна Петрова 55=1686 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Анна Петрова 56=1688
Рождение ребёнка
1707
Сын: Тимофей Гурьев
Отец ребёнка: Гурий Еремеев
ИВ-1737 Тимофей 30=1707 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Тимофей 32=1707 ИВ-1740 Тимофей 33=1707 ИВ-1741 Тимофей 35=1706 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Тимофей 41=1703 МК-1749 28.01.1749 Дерев... Показать все
Рождение ребёнка
1717
Дочь: Параскева Гурьева
Отец ребёнка: Гурий Еремеев
ИВ-1739 Параскева Гурьева 22=1717 В поздних ИВ Параскевы нет
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гурий Еремеев
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно