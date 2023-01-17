Анна Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1687

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1683 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687

Отец: не указан

Мать: не указана

ИВ-1737 Анна Петрова 50=1687 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Анна Петрова 52=1687 ИВ-1740 Анна Петрова 53=1687 ИВ-1741 Анна Петрова 55=1686 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Анна Петрова 56=1688
Рождение ребёнка
1707

Сын: Тимофей Гурьев

Отец ребёнка: Гурий Еремеев

ИВ-1737 Тимофей 30=1707 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Тимофей 32=1707 ИВ-1740 Тимофей 33=1707 ИВ-1741 Тимофей 35=1706 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Тимофей 41=1703 МК-1749 28.01.1749 Дерев... Показать все
Рождение ребёнка
1717

Дочь: Параскева Гурьева

Отец ребёнка: Гурий Еремеев

ИВ-1739 Параскева Гурьева 22=1717 В поздних ИВ Параскевы нет
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурий Еремеев

Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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