Агриппина Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1705
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1705
Отец: не указан
Мать: не указана
ИВ-1737 Агрипина 28=1709 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Агрипина ГУРИЕВА 30=1709 (ОШИБКА) ИВ-1740 Агрипина Димитриева 29=1711 ИВ-1741 Агрипина Димитриева 31=1710 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744... Показать все
Рождение ребёнка
1735
Сын: Галактион Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Гурьев
ИВ-1739 Галактион 13=1735 (13 - ОШИБКА, надо 3) ИВ-1738 --- ИВ-1739 Галахтион 4=1735 ИВ-1740 Галактион 6=1734 ИВ-1741 Галактион 8=1733 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Галактион 14=1... Показать все
Рождение ребёнка
1742
Сын: Василий Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Гурьев
ИВ-1741 Василия нет (ещё не родился) ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Василей 2=1742
Рождение ребёнка
28.01.1749
Сын: Никита Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Гурьев
ИВ-1749 --- МК-1749 28.01.1749 Деревни Лукина у крестьянинского сына Тимофея Гурьева сын Никита МК-1763 13.07.1763 Той вотчины деревни Лукина крестьянин отрок Никита Тимофеев той же вотчины деревни ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Гурьев
Смерть
Неизвестно