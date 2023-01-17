Агриппина Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агриппина Дмитриева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1705

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1707 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: не указан

Мать: не указана

ИВ-1737 Агрипина 28=1709 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Агрипина ГУРИЕВА 30=1709 (ОШИБКА) ИВ-1740 Агрипина Димитриева 29=1711 ИВ-1741 Агрипина Димитриева 31=1710 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744... Показать все
Рождение ребёнка
1735

Сын: Галактион Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Гурьев

ИВ-1739 Галактион 13=1735 (13 - ОШИБКА, надо 3) ИВ-1738 --- ИВ-1739 Галахтион 4=1735 ИВ-1740 Галактион 6=1734 ИВ-1741 Галактион 8=1733 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Галактион 14=1... Показать все
Рождение ребёнка
1742

Сын: Василий Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Гурьев

ИВ-1741 Василия нет (ещё не родился) ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Василей 2=1742
Рождение ребёнка
28.01.1749

Сын: Никита Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Гурьев

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1749 --- МК-1749 28.01.1749 Деревни Лукина у крестьянинского сына Тимофея Гурьева сын Никита МК-1763 13.07.1763 Той вотчины деревни Лукина крестьянин отрок Никита Тимофеев той же вотчины деревни ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Гурьев

Смерть
Неизвестно
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