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Галактион Тимофеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1707 г.р.

Мать

1705 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Тимофей Гурьев

Мать: Агриппина Дмитриева

ИВ-1739 Галактион 13=1735 (13 - ОШИБКА, надо 3) ИВ-1738 --- ИВ-1739 Галахтион 4=1735 ИВ-1740 Галактион 6=1734 ИВ-1741 Галактион 8=1733 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Галактион 14=1... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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