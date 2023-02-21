Галактион Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
1735
Отец: Тимофей Гурьев
Мать: Агриппина Дмитриева
ИВ-1739 Галактион 13=1735 (13 - ОШИБКА, надо 3) ИВ-1738 --- ИВ-1739 Галахтион 4=1735 ИВ-1740 Галактион 6=1734 ИВ-1741 Галактион 8=1733 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Галактион 14=1... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно