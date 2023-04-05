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Анастасия Галактионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Галактион Тимофеев

Мать: Васса Денисова

ИВ-1737-1750 Анастасии нет ИВ-1766 Настасья 16=1750 МК-1794 03.08.1794 Деревни Лукина у крестьянина Мирона Иванова жена НАТАЛЬЯ Галактионова родила дочь Евдокию которая крещена того же числа Восприем... Показать все
Рождение ребёнка
01.06.1784

Сын: Дорофей Миронов

Отец ребёнка: Мирон Иванов

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1784 01.06.1784 Деревни Лукина у крестьянина Мирона Иванова сын Дорофей Восприемником был деревни Лому крестьянин Лукьян Иванов
Рождение ребёнка
03.08.1794

Дочь: Евдокия Миронова

Отец ребёнка: Мирон Иванов

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1794 03.08.1794 Деревни Лукина у крестьянина Мирона Иванова жена НАТАЛЬЯ Галактионова родила дочь Евдокию которая крещена того же числа Восприемницею была деревни Еркина крестьянская жена Марья Ива... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мирон Иванов

Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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