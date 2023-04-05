Анастасия Галактионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Галактион Тимофеев
Мать: Васса Денисова
ИВ-1737-1750 Анастасии нет ИВ-1766 Настасья 16=1750 МК-1794 03.08.1794 Деревни Лукина у крестьянина Мирона Иванова жена НАТАЛЬЯ Галактионова родила дочь Евдокию которая крещена того же числа Восприем... Показать все
Рождение ребёнка
01.06.1784
Сын: Дорофей Миронов
Отец ребёнка: Мирон Иванов
МК-1784 01.06.1784 Деревни Лукина у крестьянина Мирона Иванова сын Дорофей Восприемником был деревни Лому крестьянин Лукьян Иванов
Рождение ребёнка
03.08.1794
Дочь: Евдокия Миронова
Отец ребёнка: Мирон Иванов
МК-1794 03.08.1794 Деревни Лукина у крестьянина Мирона Иванова жена НАТАЛЬЯ Галактионова родила дочь Евдокию которая крещена того же числа Восприемницею была деревни Еркина крестьянская жена Марья Ива... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мирон Иванов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно