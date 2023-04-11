Гликерия Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Тимофей Гурьев
ИВ-1756-1759 Гликерии нет ИВ-1760 Гликерия 4=1756 ИВ-1761 Гликерия 7=1754 ИВ-1762 Гликерия 3=1759 ИВ-1763-1772 Гликерии нет ИВ-1773 Гликерия 14=1759 ИВ-1774 Гликерии нет ИВ-1775 Гликерия 18=1757 ИВ-17... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно