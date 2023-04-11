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Гликерия Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1707 г.р.

Мать

1709 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Тимофей Гурьев

Мать: Вторая Жена Акилина Петрова

ИВ-1756-1759 Гликерии нет ИВ-1760 Гликерия 4=1756 ИВ-1761 Гликерия 7=1754 ИВ-1762 Гликерия 3=1759 ИВ-1763-1772 Гликерии нет ИВ-1773 Гликерия 14=1759 ИВ-1774 Гликерии нет ИВ-1775 Гликерия 18=1757 ИВ-17... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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