Нижебовская (Бут) Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1918
Дата смерти15.07.2015
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1918
Отец: Бут Иван Григорьевич
Мать: Бут Евдокия Артёмовна
Рождение ребёнка
01.01.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нижебовский Иосиф Михайлович
Манычское, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нижебовский Иосиф Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нижебовский Анатолий Иосифович
Отец ребёнка: Нижебовский Иосиф Михайлович
Смерть
15.07.2015