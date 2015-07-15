Нижебовская (Бут) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нижебовская (Бут) Пелагея Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1918

Дата смерти

15.07.2015

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1918

Отец: Бут Иван Григорьевич

Мать: Бут Евдокия Артёмовна

Рождение ребёнка
01.01.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нижебовский Иосиф Михайлович

Манычское, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нижебовский Иосиф Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нижебовский Анатолий Иосифович

Отец ребёнка: Нижебовский Иосиф Михайлович

Ипатово, Ипатовский, Ставропольский край
Смерть
15.07.2015
Ипатово, Ипатовский, Ставропольский край
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