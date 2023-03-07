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Нижебовский Анатолий Иосифович

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Место рождения

Ипатово, Ипатовский, Ставропольский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1918 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нижебовский Иосиф Михайлович

Мать: Нижебовская Пелагея Ивановна

Ипатово, Ипатовский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ипатово, Ипатовский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ипатово, Ипатовский, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
Ипатово, Ипатовский, Ставропольский край
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