Нижебовский Иосиф Михайлович
Место рождения
Дата рождения02.04.1913
Дата смерти29.09.1992
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1913
Рождение ребёнка
01.01.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нижебовская Пелагея Ивановна
Манычское, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нижебовская Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нижебовский Анатолий Иосифович
Мать ребёнка: Нижебовская Пелагея Ивановна
Смерть
29.09.1992