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Нижебовский Иосиф Михайлович

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Место рождения

Малая Джалга, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

02.04.1913

Дата смерти

29.09.1992

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1913

Отец: Нижебовский Михаил Иванович

Мать: Нижебовская Иулита Павловна

Малая Джалга, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
01.01.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нижебовская Пелагея Ивановна

Манычское, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нижебовская Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нижебовский Анатолий Иосифович

Мать ребёнка: Нижебовская Пелагея Ивановна

Ипатово, Ипатовский, Ставропольский край
Смерть
29.09.1992
Ипатово, Ипатовский, Ставропольский край
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