город Ипатово, город Ипатово, Ипатовский, Ставропольский край (на 2019) — Familio

Ипатово

Ипатовский, Ставропольский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ставропольского края

Список населённых мест Ставропольской губернии по сведениям 1873 года

Название населённых местПоложениеРасстояние от городаЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаНародность жителейВероисповедание жителейЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Новогригорьевский уезд
497Село Винодельное.на балке Теренгой и при р. Калаусе.17536715671297малороссы, великороссыправославныеЦерковь 1, хлеб. общест. магазин 1, питейных домов 6, лавок 7. Ярмарки две - 1-го марта и 8 сентября. Еженедельный базар. Волостное правление.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ставропольский край, Ипатовский район
13051Ипатовогород45°43'42°55'L-38-074

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ставропольский край, Ипатовский
7714000001г Ипатово#Н/Д
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