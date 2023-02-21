Нижебовский Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Нижебовский Иван
Рождение ребёнка
02.04.1913
Сын: Нижебовский Иосиф Михайлович
Мать ребёнка: Нижебовская Иулита Павловна
Малая Джалга, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нижебовский Георгий Михайлович
Мать ребёнка: Нижебовская Иулита Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нижебовский Иван Михайлович
Мать ребёнка: Нижебовская Иулита Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Нижебовская Иулита Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Нижебовская Иулита Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Нижебовская Иулита Павловна
Смерть
Неизвестно