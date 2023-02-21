Нижебовский Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нижебовский Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нижебовский Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1913

Сын: Нижебовский Иосиф Михайлович

Мать ребёнка: Нижебовская Иулита Павловна

Малая Джалга, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нижебовский Георгий Михайлович

Мать ребёнка: Нижебовская Иулита Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нижебовский Иван Михайлович

Мать ребёнка: Нижебовская Иулита Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Нижебовская Иулита Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Нижебовская Иулита Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Нижебовская Иулита Павловна

Смерть
Неизвестно
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