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Бут Иван Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бут Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Бут Николай Иванович

Мать ребёнка: Бут Евдокия Артёмовна

Ипатово, Ипатовский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
17.04.1918

Дочь: Нижебовская Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Бут Евдокия Артёмовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Ивановна

Мать ребёнка: Бут Евдокия Артёмовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бут Василий Иванович

Мать ребёнка: Бут Евдокия Артёмовна

Смерть
Неизвестно
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