Бут Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бут Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Сын: Бут Николай Иванович
Мать ребёнка: Бут Евдокия Артёмовна
Ипатово, Ипатовский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
17.04.1918
Дочь: Нижебовская Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Бут Евдокия Артёмовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Ивановна
Мать ребёнка: Бут Евдокия Артёмовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бут Василий Иванович
Мать ребёнка: Бут Евдокия Артёмовна
Смерть
Неизвестно