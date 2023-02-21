Бут (Дзюба) Евдокия Артёмовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бут (Дзюба) Евдокия Артёмовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дзюба Артем

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Бут Николай Иванович

Отец ребёнка: Бут Иван Григорьевич

Ипатово, Ипатовский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
17.04.1918

Дочь: Нижебовская Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Бут Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Ивановна

Отец ребёнка: Бут Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бут Василий Иванович

Отец ребёнка: Бут Иван Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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