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Бильдерлинг Пётр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

20.03.1920

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.11.1883

Сын: Бильдерлинг Владимир Петрович

Мать ребёнка: Бильдерлинг Софья Владимировна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение
1885

Отец: Бильдерлинг Александр Александрович

Мать: Волкова Софья Павловна

Рождение ребёнка
21.04.1892

Дочь: Бильдерлинг Ольга Петровна

Мать ребёнка: Бильдерлинг Софья Владимировна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
1908

Жена: Буторова Ксения Ананьевна

Рождение ребёнка
08.04.1909

Дочь: Бильдерлинг Елизавета Петровна

Мать ребёнка: Буторова Ксения Ананьевна

Рождение ребёнка
14.11.1910

Сын: Бильдерлинг Александр Петрович

Мать ребёнка: Буторова Ксения Ананьевна

Рождение ребёнка
22.10.1912

Дочь: Бильдерлинг Наталья Петровна

Мать ребёнка: Буторова Ксения Ананьевна

Рождение ребёнка
05.09.1917

Дочь: Беннигсен Елена Петровна

Мать ребёнка: Буторова Ксения Ананьевна

Рождение ребёнка
01.01.1920

Сын: Бильдерлинг Михаил Петрович

Мать ребёнка: Буторова Ксения Ананьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бильдерлинг Мария Петровна

Мать ребёнка: Буторова Ксения Ананьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бильдерлинг Софья Владимировна

Смерть
20.03.1920
Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
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