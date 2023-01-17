Бильдерлинг Пётр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти20.03.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.11.1883
Сын: Бильдерлинг Владимир Петрович
Мать ребёнка: Бильдерлинг Софья Владимировна
Рождение
1885
Рождение ребёнка
21.04.1892
Дочь: Бильдерлинг Ольга Петровна
Мать ребёнка: Бильдерлинг Софья Владимировна
Бракосочетание
1908
Рождение ребёнка
08.04.1909
Дочь: Бильдерлинг Елизавета Петровна
Мать ребёнка: Буторова Ксения Ананьевна
Рождение ребёнка
14.11.1910
Сын: Бильдерлинг Александр Петрович
Мать ребёнка: Буторова Ксения Ананьевна
Рождение ребёнка
22.10.1912
Дочь: Бильдерлинг Наталья Петровна
Мать ребёнка: Буторова Ксения Ананьевна
Рождение ребёнка
05.09.1917
Дочь: Беннигсен Елена Петровна
Мать ребёнка: Буторова Ксения Ананьевна
Рождение ребёнка
01.01.1920
Сын: Бильдерлинг Михаил Петрович
Мать ребёнка: Буторова Ксения Ананьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бильдерлинг Мария Петровна
Мать ребёнка: Буторова Ксения Ананьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.03.1920
Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)