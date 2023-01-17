Бильдерлинг Софья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бильдерлинг Софья Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1883

Сын: Бильдерлинг Владимир Петрович

Отец ребёнка: Бильдерлинг Пётр Александрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
21.04.1892

Дочь: Бильдерлинг Ольга Петровна

Отец ребёнка: Бильдерлинг Пётр Александрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бильдерлинг Пётр Александрович

Смерть
Неизвестно
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