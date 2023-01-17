Бильдерлинг Софья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1883
Сын: Бильдерлинг Владимир Петрович
Отец ребёнка: Бильдерлинг Пётр Александрович
Рождение ребёнка
21.04.1892
Дочь: Бильдерлинг Ольга Петровна
Отец ребёнка: Бильдерлинг Пётр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно