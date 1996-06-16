Беннигсен (Бильдерлинг) Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беннигсен (Бильдерлинг) Елена Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1917

Дата смерти

16.06.1996

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1917

Отец: Бильдерлинг Пётр Александрович

Мать: Буторова Ксения Ананьевна

Рождение ребёнка
1944

Дочь: Броксап Мари Александровна

Отец ребёнка: Беннигсен Александр Адамович

Франция
Рождение ребёнка
1946

Дочь: Брайан Фанни Александровна

Отец ребёнка: Беннигсен Александр Адамович

Франция
Рождение ребёнка
1948

Дочь: Кату Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Беннигсен Александр Адамович

Франция
Рождение ребёнка
1950

Сын: Беннигсен Пётр Александрович

Отец ребёнка: Беннигсен Александр Адамович

Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беннигсен Александр Адамович

Смерть
16.06.1996
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