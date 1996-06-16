Беннигсен (Бильдерлинг) Елена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1917
Дата смерти16.06.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1917
Рождение ребёнка
1944
Дочь: Броксап Мари Александровна
Отец ребёнка: Беннигсен Александр Адамович
Франция
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Брайан Фанни Александровна
Отец ребёнка: Беннигсен Александр Адамович
Франция
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Кату Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Беннигсен Александр Адамович
Франция
Рождение ребёнка
1950
Сын: Беннигсен Пётр Александрович
Отец ребёнка: Беннигсен Александр Адамович
Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.06.1996