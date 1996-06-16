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Кату (Беннигсен) Елизавета Александровна
Кату (Беннигсен) Елизавета Александровна
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Место рождения
Франция
Дата рождения
1948
Пол
Женский
Отец
Беннигсен Александр Адамович
1913 г.р.
Мать
Беннигсен (Бильдерлинг) Елена Петровна
1917 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948
Отец:
Беннигсен Александр Адамович
Мать:
Беннигсен Елена Петровна
Франция
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