Беннигсен Александр Адамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеннигсен Александр Адамович

Беннигсен Александр Адамович

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

20.03.1913

Дата смерти

03.06.1988

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беннигсен (Бильдерлинг) Елена Петровна

Рождение ребёнка
1944

Дочь: Броксап (Беннигсен) Мари (Мария) Александровна

Мать ребёнка: Беннигсен (Бильдерлинг) Елена Петровна

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Брайан (Беннигсен) Фанни (Феофания) Александровна

Мать ребёнка: Беннигсен (Бильдерлинг) Елена Петровна

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Кату (Беннигсен) Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Беннигсен (Бильдерлинг) Елена Петровна

Рождение ребёнка
1950

Сын: Беннигсен Пётр Александрович

Мать ребёнка: Беннигсен (Бильдерлинг) Елена Петровна

Смерть
03.06.1988

Мы используем куки для улучшения работы сайта.