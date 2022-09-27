Беннигсен Александр Адамович
Место рождения
Дата рождения20.03.1913
Дата смерти03.06.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1944
Дочь: Броксап (Беннигсен) Мари (Мария) Александровна
Мать ребёнка: Беннигсен (Бильдерлинг) Елена Петровна
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Брайан (Беннигсен) Фанни (Феофания) Александровна
Мать ребёнка: Беннигсен (Бильдерлинг) Елена Петровна
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Кату (Беннигсен) Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Беннигсен (Бильдерлинг) Елена Петровна
Рождение ребёнка
1950
Сын: Беннигсен Пётр Александрович
Мать ребёнка: Беннигсен (Бильдерлинг) Елена Петровна
Смерть
03.06.1988