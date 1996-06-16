Буторова (Струкова) Ксения Ананьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1886
Дата смерти21.01.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1908
Рождение ребёнка
08.04.1909
Дочь: Бильдерлинг Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Бильдерлинг Пётр Александрович
Рождение ребёнка
14.11.1910
Сын: Бильдерлинг Александр Петрович
Отец ребёнка: Бильдерлинг Пётр Александрович
Рождение ребёнка
22.10.1912
Дочь: Бильдерлинг Наталья Петровна
Отец ребёнка: Бильдерлинг Пётр Александрович
Рождение ребёнка
05.09.1917
Дочь: Беннигсен Елена Петровна
Отец ребёнка: Бильдерлинг Пётр Александрович
Рождение ребёнка
01.01.1920
Сын: Бильдерлинг Михаил Петрович
Отец ребёнка: Бильдерлинг Пётр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бильдерлинг Мария Петровна
Отец ребёнка: Бильдерлинг Пётр Александрович
Смерть
21.01.1961