Буторова (Струкова) Ксения Ананьевна
женский, родилась 10.12.1886
умерла 21.01.1961
Супруги
Бильдерлинг Пётр Александрович1885 г.р.
Дети
Бильдерлинг Елизавета Петровна08.04.1909 г.р.
Бильдерлинг Александр Петрович14.11.1910 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бильдерлинг Мария Петровна
Отец ребёнка: Бильдерлинг Пётр Александрович
Бракосочетание
1908
Рождение ребёнка
08.04.1909
Дочь: Бильдерлинг Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Бильдерлинг Пётр Александрович
Рождение ребёнка
14.11.1910
Сын: Бильдерлинг Александр Петрович
Отец ребёнка: Бильдерлинг Пётр Александрович
Рождение ребёнка
22.10.1912
Дочь: Бильдерлинг Наталья Петровна
Отец ребёнка: Бильдерлинг Пётр Александрович
Рождение ребёнка
05.09.1917
Дочь: Беннигсен (Бильдерлинг) Елена Петровна
Отец ребёнка: Бильдерлинг Пётр Александрович
Рождение ребёнка
01.01.1920
Сын: Бильдерлинг Михаил Петрович
Отец ребёнка: Бильдерлинг Пётр Александрович
Смерть
21.01.1961