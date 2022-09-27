Буторова (Струкова) Ксения Ананьевна 10.12.1886 — найти родственников по фамилии на Familio
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Буторова (Струкова) Ксения Ананьевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 10.12.1886

умерла 21.01.1961

Супруги
Бильдерлинг Пётр Александрович1885 г.р.
Дети
Бильдерлинг Елизавета Петровна08.04.1909 г.р.
Бильдерлинг Александр Петрович14.11.1910 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бильдерлинг Мария Петровна

Отец ребёнка: Бильдерлинг Пётр Александрович

Бракосочетание
1908

Муж: Бильдерлинг Пётр Александрович

Рождение ребёнка
08.04.1909

Дочь: Бильдерлинг Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Бильдерлинг Пётр Александрович

Рождение ребёнка
14.11.1910

Сын: Бильдерлинг Александр Петрович

Отец ребёнка: Бильдерлинг Пётр Александрович

Рождение ребёнка
22.10.1912

Дочь: Бильдерлинг Наталья Петровна

Отец ребёнка: Бильдерлинг Пётр Александрович

Рождение ребёнка
05.09.1917

Дочь: Беннигсен (Бильдерлинг) Елена Петровна

Отец ребёнка: Бильдерлинг Пётр Александрович

Рождение ребёнка
01.01.1920

Сын: Бильдерлинг Михаил Петрович

Отец ребёнка: Бильдерлинг Пётр Александрович

Смерть
21.01.1961

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