Буторова (Струкова) Ксения Ананьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буторова (Струкова) Ксения Ананьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1886

Дата смерти

21.01.1961

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1908

Муж: Бильдерлинг Пётр Александрович

Рождение ребёнка
08.04.1909

Дочь: Бильдерлинг Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Бильдерлинг Пётр Александрович

Рождение ребёнка
14.11.1910

Сын: Бильдерлинг Александр Петрович

Отец ребёнка: Бильдерлинг Пётр Александрович

Рождение ребёнка
22.10.1912

Дочь: Бильдерлинг Наталья Петровна

Отец ребёнка: Бильдерлинг Пётр Александрович

Рождение ребёнка
05.09.1917

Дочь: Беннигсен Елена Петровна

Отец ребёнка: Бильдерлинг Пётр Александрович

Рождение ребёнка
01.01.1920

Сын: Бильдерлинг Михаил Петрович

Отец ребёнка: Бильдерлинг Пётр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бильдерлинг Мария Петровна

Отец ребёнка: Бильдерлинг Пётр Александрович

Смерть
21.01.1961
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