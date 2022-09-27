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Волкова Софья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1845

Дата смерти

15.03.1919

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1845

Отец: Волков Павел Александрович

Мать: Волкова (Колтовская) Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бильдерлинг Мария Александровна

Отец ребёнка: Бильдерлинг Александр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бильдерлинг Александр Александрович

Отец ребёнка: Бильдерлинг Александр Александрович

Бракосочетание
1878

Муж: Бильдерлинг Александр Александрович

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Бильдерлинг Софья Александровна

Отец ребёнка: Бильдерлинг Александр Александрович

Рождение ребёнка
1885

Сын: Бильдерлинг Пётр Александрович

Отец ребёнка: Бильдерлинг Александр Александрович

Смерть
15.03.1919
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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