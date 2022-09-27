Волкова Софья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1845
Дата смерти15.03.1919
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1845
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бильдерлинг Мария Александровна
Отец ребёнка: Бильдерлинг Александр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бильдерлинг Александр Александрович
Отец ребёнка: Бильдерлинг Александр Александрович
Бракосочетание
1878
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Бильдерлинг Софья Александровна
Отец ребёнка: Бильдерлинг Александр Александрович
Рождение ребёнка
1885
Сын: Бильдерлинг Пётр Александрович
Отец ребёнка: Бильдерлинг Александр Александрович
Смерть
15.03.1919
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург