Волкова (Колтовская) Елизавета Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Колтовская) Елизавета Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1823

Дата смерти

01.07.1906

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1808 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Павел Александрович

Рождение ребёнка
04.03.1844

Сын: Волков Николай Павлович

Отец ребёнка: Волков Павел Александрович

Рождение ребёнка
06.09.1845

Дочь: Волкова Софья Павловна

Отец ребёнка: Волков Павел Александрович

Смерть
01.07.1906

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