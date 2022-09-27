Волкова (Колтовская) Елизавета Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1823
Дата смерти01.07.1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.03.1844
Отец ребёнка: Волков Павел Александрович
Рождение ребёнка
06.09.1845
Дочь: Волкова Софья Павловна
Отец ребёнка: Волков Павел Александрович
Смерть
01.07.1906