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Бильдерлинг Александр Александрович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

23.06.1846

Дата смерти

13.07.1912

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
1878

Жена: Волкова Софья Павловна

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Бильдерлинг Софья Александровна

Мать ребёнка: Волкова Софья Павловна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Бильдерлинг Пётр Александрович

Мать ребёнка: Волкова Софья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бильдерлинг Мария Александровна

Мать ребёнка: Волкова Софья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бильдерлинг Александр Александрович

Мать ребёнка: Волкова Софья Павловна

Смерть
13.07.1912
Пушкин, Царскосельский уезд
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