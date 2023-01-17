Бильдерлинг Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения23.06.1846
Дата смерти13.07.1912
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1878
Жена: Волкова Софья Павловна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Бильдерлинг Софья Александровна
Мать ребёнка: Волкова Софья Павловна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Бильдерлинг Пётр Александрович
Мать ребёнка: Волкова Софья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бильдерлинг Мария Александровна
Мать ребёнка: Волкова Софья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бильдерлинг Александр Александрович
Мать ребёнка: Волкова Софья Павловна
Смерть
13.07.1912
Пушкин, Царскосельский уезд