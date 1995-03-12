Петренко (Лукина) Александра Кузьмовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петренко (Лукина) Александра Кузьмовна

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Место рождения

Красноярский край,Каратузский район,с.Каратуз

Дата рождения

01.09.1926

Дата смерти

12.03.1995

Пол

Женский

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1926

Отец: Лукин Кузьма Романович

Мать: Губанова Лукина Мария Спиридоновна

Красноярский край,Каратузский район,с.Каратуз
Рождение ребёнка
04.10.1946

Дочь: Слобанюк Тамара Александровна

Отец ребёнка: Петренко Александр Леонтьевич

Каратузский район,д.Качулька
Бракосочетание
1946

Муж: Петренко Александр Леонтьевич

Качулька, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
22.07.1959

Дочь: Епифанцева Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Андреенок Василий Борисович

Черногорск, город Черногорск, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
16.04.1962

Сын: Андреенок Борис Васильевич

Отец ребёнка: Андреенок Василий Борисович

Черногорск, город Черногорск, Республика Хакасия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреенок Василий Борисович

Смерть
12.03.1995
Черногорск, город Черногорск, Республика Хакасия
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