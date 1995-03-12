Петренко (Лукина) Александра Кузьмовна
Место рожденияКрасноярский край,Каратузский район,с.Каратуз
Дата рождения01.09.1926
Дата смерти12.03.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1926
Красноярский край,Каратузский район,с.Каратуз
Рождение ребёнка
04.10.1946
Дочь: Слобанюк Тамара Александровна
Отец ребёнка: Петренко Александр Леонтьевич
Каратузский район,д.Качулька
Бракосочетание
1946
Качулька, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
22.07.1959
Дочь: Епифанцева Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Андреенок Василий Борисович
Рождение ребёнка
16.04.1962
Сын: Андреенок Борис Васильевич
Отец ребёнка: Андреенок Василий Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.03.1995