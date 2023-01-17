Лукин Кузьма Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукин Кузьма Романович

Лукин Кузьма Романович

avatar

Место рождения

Енисейская губ.,Минусинский окр.,Сагайская вол.,Д.Копь

Дата рождения

31.10.1898 ст.

Дата смерти

16.07.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1898 ст.

Отец: Лукин Роман Николаев

Мать: Лукина Лукиных Пелагея Данилова

Енисейская губ.,Минусинский окр.,Сагайская вол.,Д.Копь
Бракосочетание
19.01.1918 ст.

Жена: Губанова Лукина Мария Спиридоновна

Енисейская губ.,Минусинский уезд.Сагайская вол.
Рождение ребёнка
19.01.1924

Сын: Лукин Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Губанова Лукина Мария Спиридоновна

Каратузское, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.09.1926

Дочь: Петренко Александра Кузьмовна

Мать ребёнка: Губанова Лукина Мария Спиридоновна

Красноярский край,Каратузский район,с.Каратуз
Смерть
16.07.1952
Качулька, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close