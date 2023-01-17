Лукин Кузьма Романович
Место рожденияЕнисейская губ.,Минусинский окр.,Сагайская вол.,Д.Копь
Дата рождения31.10.1898 ст.
Дата смерти16.07.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1898 ст.
Енисейская губ.,Минусинский окр.,Сагайская вол.,Д.Копь
Бракосочетание
19.01.1918 ст.
Енисейская губ.,Минусинский уезд.Сагайская вол.
Рождение ребёнка
19.01.1924
Сын: Лукин Иван Кузьмич
Мать ребёнка: Губанова Лукина Мария Спиридоновна
Каратузское, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.09.1926
Дочь: Петренко Александра Кузьмовна
Мать ребёнка: Губанова Лукина Мария Спиридоновна
Красноярский край,Каратузский район,с.Каратуз
Смерть
16.07.1952
Качулька, Каратузский муниципальный район, Красноярский край