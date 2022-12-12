Каратузское
Каратузский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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- СправочникиСправочники
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
910Каратузская, ст. казач.при рч. Каратузе.9760135295317Церковь православная 1. Станичное управление. Цейхауз. Ярмарка 1. Еженедельный базар.Показать скан
Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года
№НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
2222Каратуз, с., на р. Каратузе; церк. Петропавловская [2]; 2-х кл. шк. М. Н. Пр.; ц.-пр. шк.; Б.—Ч.; апт.; госуд. сб. к.; кредит. т-во; общ. богад.; почт. отд; каз. в. л. № Показать все 504126912587
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
12138Каратузскоесело53°37'92°52'N-46-090
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
4622407101с Каратузское#Н/Д