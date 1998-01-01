Лукина Лукиных (Черезова) Пелагея Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукина Лукиных (Черезова) Пелагея Данилова

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Место рождения

Вятская губерния

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Вятская губерния
Бракосочетание
14.02.1897 ст.

Муж: Лукин Роман Николаев

Рождение ребёнка
31.10.1898 ст.

Сын: Лукин Кузьма Романович

Отец ребёнка: Лукин Роман Николаев

Енисейская губ.,Минусинский окр.,Сагайская вол.,Д.Копь
Рождение ребёнка
25.05.1901 ст.

Сын: Лукин Михаил Романович

Отец ребёнка: Лукин Роман Николаев

Енисейская губ.,Минусинский окр.,Сагайская вол.,Д.Копь
Рождение ребёнка
25.05.1901 ст.

Дочь: Юрлова Екатерина Романовна

Отец ребёнка: Лукин Роман Николаев

Енисейская губ.,Минусинский окр.,Сагайская вол.,Д.Копь
Рождение ребёнка
17.09.1907

Дочь: Текина Вера Романовна

Отец ребёнка: Лукин Роман Николаев

Енисейская губ.,Минусинский уезд,Сагайская вол.
Рождение ребёнка
1914

Сын: Лукин Павел Романович

Отец ребёнка: Лукин Роман Николаев

Енисейская губ.,Минусинский уезд,Сагайская вол.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукина Домна Романовна

Отец ребёнка: Лукин Роман Николаев

Смерть
Неизвестно
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