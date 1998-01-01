Лукина Лукиных (Черезова) Пелагея Данилова
Место рожденияВятская губерния
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Вятская губерния
Бракосочетание
14.02.1897 ст.
Муж: Лукин Роман Николаев
Рождение ребёнка
31.10.1898 ст.
Отец ребёнка: Лукин Роман Николаев
Енисейская губ.,Минусинский окр.,Сагайская вол.,Д.Копь
Рождение ребёнка
25.05.1901 ст.
Отец ребёнка: Лукин Роман Николаев
Енисейская губ.,Минусинский окр.,Сагайская вол.,Д.Копь
Рождение ребёнка
25.05.1901 ст.
Дочь: Юрлова Екатерина Романовна
Отец ребёнка: Лукин Роман Николаев
Енисейская губ.,Минусинский окр.,Сагайская вол.,Д.Копь
Рождение ребёнка
17.09.1907
Дочь: Текина Вера Романовна
Отец ребёнка: Лукин Роман Николаев
Енисейская губ.,Минусинский уезд,Сагайская вол.
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Лукин Роман Николаев
Енисейская губ.,Минусинский уезд,Сагайская вол.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукина Домна Романовна
Отец ребёнка: Лукин Роман Николаев
Смерть
Неизвестно