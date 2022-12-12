Губанова Лукина (Кузнецова) Мария Спиридоновна
Место рожденияЕнисейская губ.,Минусинский окр.,Сагайская вол.,д.Черепановка
Дата рождения07.08.1900 ст.
Дата смерти19.08.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1900 ст.
Енисейская губ.,Минусинский окр.,Сагайская вол.,д.Черепановка
Бракосочетание
19.01.1918 ст.
Енисейская губ.,Минусинский уезд.Сагайская вол.
Рождение ребёнка
19.01.1924
Сын: Лукин Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Лукин Кузьма Романович
Каратузское, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.09.1926
Дочь: Петренко Александра Кузьмовна
Отец ребёнка: Лукин Кузьма Романович
Красноярский край,Каратузский район,с.Каратуз
Бракосочетание
16.12.1945
Качулька, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
19.08.1977
Красноярский край,г.Черногорск