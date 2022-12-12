Губанова Лукина (Кузнецова) Мария Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губанова Лукина (Кузнецова) Мария Спиридоновна

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Место рождения

Енисейская губ.,Минусинский окр.,Сагайская вол.,д.Черепановка

Дата рождения

07.08.1900 ст.

Дата смерти

19.08.1977

Пол

Женский

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1900 ст.

Отец: Кузнецов Спиридон Михайлов

Мать: Кузнецова Параскева Романова

Енисейская губ.,Минусинский окр.,Сагайская вол.,д.Черепановка
Бракосочетание
19.01.1918 ст.

Муж: Лукин Кузьма Романович

Енисейская губ.,Минусинский уезд.Сагайская вол.
Рождение ребёнка
19.01.1924

Сын: Лукин Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Лукин Кузьма Романович

Каратузское, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.09.1926

Дочь: Петренко Александра Кузьмовна

Отец ребёнка: Лукин Кузьма Романович

Красноярский край,Каратузский район,с.Каратуз
Бракосочетание
16.12.1945

Муж: Губанов Иван Тимофеевич

Качулька, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
19.08.1977
Красноярский край,г.Черногорск
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