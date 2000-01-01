Кузнецов Спиридон Михайлов
Место рожденияТобольская гу.,Ишимский уезд,Усть-Ламенская вол.,д.Подволошная
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Тобольская гу.,Ишимский уезд,Усть-Ламенская вол.,д.Подволошная
Рождение ребёнка
23.02.1889
Сын: Кузнецов Василий Спиридонович
Мать ребёнка: Кузнецова Параскева Романова
Тобольская губ.,Ишимский уезд,Уст-Ламенская вол.д.Подволошная
Рождение ребёнка
07.08.1900 ст.
Дочь: Губанова Лукина Мария Спиридоновна
Мать ребёнка: Кузнецова Параскева Романова
Енисейская губ.,Минусинский окр.,Сагайская вол.,д.Черепановка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно