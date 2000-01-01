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Кузнецов Спиридон Михайлов

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Место рождения

Тобольская гу.,Ишимский уезд,Усть-Ламенская вол.,д.Подволошная

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Тобольская гу.,Ишимский уезд,Усть-Ламенская вол.,д.Подволошная
Рождение ребёнка
23.02.1889

Сын: Кузнецов Василий Спиридонович

Мать ребёнка: Кузнецова Параскева Романова

Тобольская губ.,Ишимский уезд,Уст-Ламенская вол.д.Подволошная
Рождение ребёнка
07.08.1900 ст.

Дочь: Губанова Лукина Мария Спиридоновна

Мать ребёнка: Кузнецова Параскева Романова

Енисейская губ.,Минусинский окр.,Сагайская вол.,д.Черепановка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Параскева Романова

Смерть
Неизвестно
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