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Кузнецова Параскева Романова

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Место рождения

Тобольская губ.Ишимский уезд.Усть-ламинская вол.

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Тобольская губ.Ишимский уезд.Усть-ламинская вол.
Рождение ребёнка
23.02.1889

Сын: Кузнецов Василий Спиридонович

Отец ребёнка: Кузнецов Спиридон Михайлов

Тобольская губ.,Ишимский уезд,Уст-Ламенская вол.д.Подволошная
Рождение ребёнка
07.08.1900 ст.

Дочь: Губанова Лукина Мария Спиридоновна

Отец ребёнка: Кузнецов Спиридон Михайлов

Енисейская губ.,Минусинский окр.,Сагайская вол.,д.Черепановка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Спиридон Михайлов

Смерть
Неизвестно
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