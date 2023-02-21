Кузнецова Параскева Романова
Место рожденияТобольская губ.Ишимский уезд.Усть-ламинская вол.
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Тобольская губ.Ишимский уезд.Усть-ламинская вол.
Рождение ребёнка
23.02.1889
Сын: Кузнецов Василий Спиридонович
Отец ребёнка: Кузнецов Спиридон Михайлов
Тобольская губ.,Ишимский уезд,Уст-Ламенская вол.д.Подволошная
Рождение ребёнка
07.08.1900 ст.
Дочь: Губанова Лукина Мария Спиридоновна
Отец ребёнка: Кузнецов Спиридон Михайлов
Енисейская губ.,Минусинский окр.,Сагайская вол.,д.Черепановка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно