Епифанцева (Андреенок) Ольга Васильевна
Место рождения
Дата рождения22.07.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1959
Бракосочетание
1986
Тутончаны, Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1987
Сын: Епифанцев Олег Николаевич
Отец ребёнка: Епифанцев Николай Федорович
Красноярский край,г.Черногорск
Рождение ребёнка
1989
Сын: Епифанцев Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Епифанцев Николай Федорович
Красноярский край,г.Черногорск