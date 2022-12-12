Епифанцева (Андреенок) Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Епифанцева (Андреенок) Ольга Васильевна

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Место рождения

Черногорск, город Черногорск, Республика Хакасия

Дата рождения

22.07.1959

Пол

Женский

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1959

Отец: Андреенок Василий Борисович

Мать: Петренко Александра Кузьмовна

Черногорск, город Черногорск, Республика Хакасия
Бракосочетание
1986

Муж: Епифанцев Николай Федорович

Тутончаны, Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1987

Сын: Епифанцев Олег Николаевич

Отец ребёнка: Епифанцев Николай Федорович

Красноярский край,г.Черногорск
Рождение ребёнка
1989

Сын: Епифанцев Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Епифанцев Николай Федорович

Красноярский край,г.Черногорск
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