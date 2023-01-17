Андреенок Василий Борисович
Место рождения
Дата рождения09.04.1920
Дата смерти22.05.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1920
Бракосочетание
1956
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.07.1959
Дочь: Епифанцева Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Петренко Александра Кузьмовна
Рождение ребёнка
16.04.1962
Сын: Андреенок Борис Васильевич
Мать ребёнка: Петренко Александра Кузьмовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
22.05.1984