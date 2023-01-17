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Андреенок Василий Борисович

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Место рождения

Владивосток, Владивостокский, Приморский край

Дата рождения

09.04.1920

Дата смерти

22.05.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1920

Отец: Андреенок Борис Яковлевич

Мать: Андреенок Матрена Евдокимовна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
1956

Жена: Андреенок Лариса Федоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.07.1959

Дочь: Епифанцева Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Петренко Александра Кузьмовна

Черногорск, город Черногорск, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
16.04.1962

Сын: Андреенок Борис Васильевич

Мать ребёнка: Петренко Александра Кузьмовна

Черногорск, город Черногорск, Республика Хакасия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петренко Александра Кузьмовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
22.05.1984
Черногорск, город Черногорск, Республика Хакасия
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