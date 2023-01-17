Андреенок (Петровская) Матрена Евдокимовна
Место рожденияМогилевская губ.,Могилевский уезд,Тетеринская вол.,с.Дрозды
Дата рождения1890
Дата смерти1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Могилевская губ.,Могилевский уезд,Тетеринская вол.,с.Дрозды
Рождение ребёнка
08.04.1912 ст.
Сын: Андреенок Георгий Борисович
Отец ребёнка: Андреенок Борис Яковлевич
Енисейская губ.,Канский уезд,Агинская вол.,д.Арбайская
Рождение ребёнка
21.09.1914 ст.
Дочь: Ворожцова Андриенко Ольга Борисовна
Отец ребёнка: Андреенок Борис Яковлевич
Рождение ребёнка
?.10.1916 ст.
Дочь: Свиридова Клавдия Борисовна
Отец ребёнка: Андреенок Борис Яковлевич
Рождение ребёнка
09.04.1920
Сын: Андреенок Василий Борисович
Отец ребёнка: Андреенок Борис Яковлевич
Рождение ребёнка
10.01.1927
Дочь: Волошина Андринюк Тамара Борисовна
Отец ребёнка: Андреенок Борис Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1953