Андреенок (Петровская) Матрена Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреенок (Петровская) Матрена Евдокимовна

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Место рождения

Могилевская губ.,Могилевский уезд,Тетеринская вол.,с.Дрозды

Дата рождения

1890

Дата смерти

1953

Пол

Женский

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Петровский Евдоким Кондрашов

Мать: Петровская Меланья Миронова

Могилевская губ.,Могилевский уезд,Тетеринская вол.,с.Дрозды
Рождение ребёнка
08.04.1912 ст.

Сын: Андреенок Георгий Борисович

Отец ребёнка: Андреенок Борис Яковлевич

Енисейская губ.,Канский уезд,Агинская вол.,д.Арбайская
Рождение ребёнка
21.09.1914 ст.

Дочь: Ворожцова Андриенко Ольга Борисовна

Отец ребёнка: Андреенок Борис Яковлевич

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
?.10.1916 ст.

Дочь: Свиридова Клавдия Борисовна

Отец ребёнка: Андреенок Борис Яковлевич

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
09.04.1920

Сын: Андреенок Василий Борисович

Отец ребёнка: Андреенок Борис Яковлевич

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
10.01.1927

Дочь: Волошина Андринюк Тамара Борисовна

Отец ребёнка: Андреенок Борис Яковлевич

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреенок Борис Яковлевич

Смерть
1953
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