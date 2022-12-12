Андреенок Борис Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреенок Борис Яковлевич

Андреенок Борис Яковлевич

avatar

Место рождения

Могилевская губ.,Оршанский уезд,руднянская вол.,д.Жар

Дата рождения

1891

Дата смерти

1939

Пол

Мужской

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Андреенок Яков Иванович

Мать: Андреенок Пелагея Савельевна

Могилевская губ.,Оршанский уезд,руднянская вол.,д.Жар
Рождение ребёнка
08.04.1912 ст.

Сын: Андреенок Георгий Борисович

Мать ребёнка: Андреенок Матрена Евдокимовна

Енисейская губ.,Канский уезд,Агинская вол.,д.Арбайская
Рождение ребёнка
21.09.1914 ст.

Дочь: Ворожцова Андриенко Ольга Борисовна

Мать ребёнка: Андреенок Матрена Евдокимовна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
?.10.1916 ст.

Дочь: Свиридова Клавдия Борисовна

Мать ребёнка: Андреенок Матрена Евдокимовна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
09.04.1920

Сын: Андреенок Василий Борисович

Мать ребёнка: Андреенок Матрена Евдокимовна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
10.01.1927

Дочь: Волошина Андринюк Тамара Борисовна

Мать ребёнка: Андреенок Матрена Евдокимовна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреенок Матрена Евдокимовна

Смерть
1939
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close