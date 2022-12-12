Андреенок Борис Яковлевич
Место рожденияМогилевская губ.,Оршанский уезд,руднянская вол.,д.Жар
Дата рождения1891
Дата смерти1939
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Могилевская губ.,Оршанский уезд,руднянская вол.,д.Жар
Рождение ребёнка
08.04.1912 ст.
Сын: Андреенок Георгий Борисович
Мать ребёнка: Андреенок Матрена Евдокимовна
Енисейская губ.,Канский уезд,Агинская вол.,д.Арбайская
Рождение ребёнка
21.09.1914 ст.
Дочь: Ворожцова Андриенко Ольга Борисовна
Мать ребёнка: Андреенок Матрена Евдокимовна
Рождение ребёнка
?.10.1916 ст.
Дочь: Свиридова Клавдия Борисовна
Мать ребёнка: Андреенок Матрена Евдокимовна
Рождение ребёнка
09.04.1920
Сын: Андреенок Василий Борисович
Мать ребёнка: Андреенок Матрена Евдокимовна
Рождение ребёнка
10.01.1927
Дочь: Волошина Андринюк Тамара Борисовна
Мать ребёнка: Андреенок Матрена Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1939